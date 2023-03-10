Variety: Зеленскому второй год подряд не разрешили выступать на церемонии «Оскара»
2023-03-10 02:21
Variety сообщает, что американская киноакадемия отказала Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии.
Это уже второй отказ такого рода. В прошлом году киноакадемия также не согласилась на участие в мероприятии украинского президента.
Ранее президент Украины выступил на Берлинском кинофестивале в удаленном формате и хотел сделать то же самое на «Оскаре».
С предложением о включении в эфир комка, который стал политиком выступил агент WME Майк Симпсон.
Variety пишет, что в последнее время американцы теряют интерес к поддержке Украины, на это указывают результаты опросов.
Опубликовано: Светлана Репина