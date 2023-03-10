Die Welt: Германия выкупит трубы, предназначенные для «Северного потока-2»

Издание Die Welt сообщает, что Германия намерена купить трубы, которые планировалось использовать для строительства «Северного потока-2».

Журналисты уточняют, что речь идет о покупке трех тысяч труб, предназначенных для строительства газопровода.

Владельцем этих изделий является компания Nord Stream 2 AG, с которой и убудет заключена сделка.

Будущая покупка уже одобрена Соединенными Штатами, но там поставили одно важное условие.

США настаивают на том, чтобы вырученные средства не были переданы Российской Федерации.

Таким образом, для проведения сделки придется найти способ оставить деньги у швейцарского администратора компании, которая была признана банкротом.