Украинские войска выпустили восемь снарядов, поставленных НАТО, в сторону населенного пункта Гольмовский в ДНР.

Как сообщают в РИА Новости ВСУ в час ночи подвергли обстрелу поселок Гольмовский, направив в его сторону восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм.

Об этом рассказали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Новость выложена в телеграм-канале представительства ДНР.

Поселок городского типа Гольмовский расположен в 16 км на северо-восток от Горловки (крупнейший населенный пункт ДНР). Артиллерия калибром 155 мм используется блоком НАТО.

Соединенные Штаты передали Киеву дальнобойные гаубицы М777 калибром 155 мм. ВСУ часто задействуют их, чтобы вести обстрелы городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кроме того в Украину были доставлены самоходные артиллерийские установки PzH 2000 из Германии, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые тоже применяют снаряды указанного калибра.