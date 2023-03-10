Военные РФ обстреляли отряд ВСУ, пытавшийся бежать из Артемовска
Видео с кадрами артиллерийской атаки было выложено в телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
К опубликованному ролику был прикреплен пост:
Обнаружение, корректировка и объективный контроль велись с помощью коммерческих квадрокоптеров, которые незаменимы в условиях спецоперации.
Далее в сообщении отмечается, что под Артемовском продолжаются тяжелые бои, российские войска штурмуют город и стараются преодолеть сопротивление противника.
На сегодняшний день восточные районы Артемовска находятся под полным контролем российской армии.
Если город будет захвачен полностью, вооруженные силы РФ смогут продолжить наступление вглубь страны.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Николай Скира
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