ВСУ не намерены сдавать позиции, под Артемовском скапливаются новые резервы украинской армии. Об этом заявил Андрей Марочко.

Бывший офицер ЛНР Андрей Марочко сообщил РИА Новости о наращивании украинских войск на боевых позициях под Артемовском.

Данные получены с помощью разведывательных служб.

Скопление вооруженных сил наблюдается на северо-западе и юго-западе от Артемовска.

Пока сложно сделать выводы о намерениях военных формирований противника: будут ли они держать оборону или готовятся к атаке, отметил Марочко.

На сегодняшний день группа "Вагнер" удерживает контроль над восточной частью города, о чем сообщил ранее руководитель ЧВК Евгений Пригожин.

Также командир вагнеровцев передавал, что ВСУ сформировали четыре группы для окружения бойцов "Вагнера" в Артемовске.

Как известно, Владимир Зеленский признает тяжелую ситуацию в городе, однако главком Валерий Залужный не собирается выводить войска из Артемовска.

Он принял решение усилить боевые позиции и нарастить силы.