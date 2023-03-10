Марочко: противник собирает силы вокруг Артемовска на юго-западе и на северо-западе
ВСУ не намерены сдавать позиции, под Артемовском скапливаются новые резервы украинской армии. Об этом заявил Андрей Марочко.
Бывший офицер ЛНР Андрей Марочко сообщил РИА Новости о наращивании украинских войск на боевых позициях под Артемовском.
Данные получены с помощью разведывательных служб.
Скопление вооруженных сил наблюдается на северо-западе и юго-западе от Артемовска.
Пока сложно сделать выводы о намерениях военных формирований противника: будут ли они держать оборону или готовятся к атаке, отметил Марочко.
На сегодняшний день группа "Вагнер" удерживает контроль над восточной частью города, о чем сообщил ранее руководитель ЧВК Евгений Пригожин.
Также командир вагнеровцев передавал, что ВСУ сформировали четыре группы для окружения бойцов "Вагнера" в Артемовске.
Как известно, Владимир Зеленский признает тяжелую ситуацию в городе, однако главком Валерий Залужный не собирается выводить войска из Артемовска.
Он принял решение усилить боевые позиции и нарастить силы.
Опубликовано: Храмова Оксана