По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В Украине вновь подан сигнал воздушной тревоги на территории всего государства.

Утром 10 марта на всей территории Украины подан сигнал воздушной тревоги.

Напомним, что Вооруженные силы Украины получили первую американскую систему противовоздушной обороны Patriot, но в строй она пока не была введена.

Отметим, что ранее Минобороны России объявило об "ударе возмездия" за диверсию на территории Брянской области.