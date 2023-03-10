«Страна»: ВСУ применили высокоточную бомбу авиабомбу JDAM под Артемовском

Издание "Страна" рассказало о применении новой американской бомбы подразделениями ВСУ на Артемовском направлении.

Журналисты украинской газеты "Страна.ua" утверждают, что подразделения ВСУ использовали высокоточную бомбу JDAM американского производства при боях за Артемовск.

По данным советника Пушилина Яна Гагина, ранее украинские войска не применяли такие бомбы, дальность полёта которых составляет 72 километра. Ян Гагин выразил уверенность в том, что в случае, если США действительно поставили подобную бомбу Украине, то в Донбассе больше нет безопасных мест.