Сергей Лавров заявил, что блокировка процесса расследования теракта на "Северных потоках" не останется без ответа Москвы.

В пятницу днём российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в эфире передачи "Большая игра", где публично заявил, что Кремль найдёт способ ответить странам коллективного Запада на попытку заблокировать подрыв газопроводов "Северный поток", что является терактом международного уровня.

Накануне ряд основанных на Западе СМИ сообщили, что "Северные потоки" взорвала некая проукраинская группировка. При этом ранее американский журналист Сеймур Херш утверждал, что российские трубопроводы подорвали спецслужбы США и Норвегии.