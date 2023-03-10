Миллионы покусанных и погибшие: в Индии обострились споры о судьбе бездомных собак

В 2020 году бродячие собаки покусали более 6,8 миллиона индийцев, что на 3 миллиона больше, чем в 2012 году

Стая собак в Индии растерзала четырехлетнего ребенка. Ребенка доставили в больницу, но медики уже ничем не могли ему помочь.

Этот трагический инцидент в центре города Хайдарабада попал на камеру видеонаблюдения, ролик разошелся по соцсетям. Видео обострило национальные дебаты о том, что делать с неконтролируемой популяцией собак в Индии.

Запись с камер видеонаблюдения ясно показывает, что бродячие собаки нападают на людей и убивают их, - сказал представитель консультативного совета по дикой природе Викрамджит Сингх. Это нападение в Хайдарабаде является переломным моментом. И поможет укрепить мнение в пользу выбраковки или более эффективных способов борьбы с собаками.

На протяжении многих поколений индейцы жили бок о бок с бездомными собаками. К 2021 году в стране насчитывалось 62 миллиона псов.

Это сосуществование закреплено в конституции Индии, которая призывает к состраданию к животным и устанавливает строгие законы о их защите. Исповедуемый 80 процентами индийцев индуизм учит, что живые существа святы и их следует почитать.

Но после серии нападений собак в стране задаются вопросом, нужно ли защищать интересы человека.

Должно быть больше здравого смысла, когда мы защищаем животных, но также стерилизуем, кастрируем и вакцинируем их, - заявил директор индийской исследовательской организации в области общественного здравоохранения Раманан Лаксминараян.

Согласно Индийскому совету по защите животных, бездомных собак следует стерилизовать, чтобы они не могли размножаться. Но без ресурсов для эффективного внедрения этого подхода многие начинают рассматривать отбраковку как средство вернуть себе улицы страны.

По данным правительства Индии, в 2020 году бродячие собаки покусали более 6,8 миллиона индийцев, что на 3 миллиона больше, чем в 2012 году. Тем не менее, последние цифры по-прежнему считаются значительным занижением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство по-прежнему убивает около 20 000 индейцев ежегодно.

На этом фоне Керала нарушила традицию, обратившись в Верховный суд с петицией об отбраковке бездомных собак. Это предложение привело в ярость группы по защите прав животных в стране.

В ближайшие месяцы ожидается множество петиций об отмене отбора из других индийских штатов, включая Карнатаку, Махараштру и Раджастхан.