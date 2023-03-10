Лавров заявил о попытках Запада «натравить» Индию на Китай

Сергей Лавров рассказал о попытках западных стран спровоцировать конфликт между Индией и КНР.

10 марта глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что лидеры государств коллективного Запада целенаправленно пытаются "натравить" Индию на Китай, спровоцировав конфликт между двумя великими государствами с разными культурами. По мнению Лаврова, в Индии видят попытки западных держав и пытаются предотвратить эскалацию в регионе.

Также Сергей Лавров выразил уверенность в том, что высокопоставленным китайским и индийским политикам полезно контактировать между собой.