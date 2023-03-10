ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области, ранив мужчину

Украинские войска произвели обстрел российской приграничной деревни Ясные Зори.

10 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в мессенджере Telegram, где публично заявил, что подразделения вооружённых сил Украины произвели артиллерийский обстрел белгородского посёлка Красные Зори, жертвой которого стал мужчина.

По данным Гладкова, местный житель получил ранение руки, однако медики уже оказали ему всю необходимую помощью Также политик рассказал о попадании снаряда ВСУ в один из ангаров сельхозпредприятия в Красных Зорях.