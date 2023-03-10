Рогов: в Энергодаре прозвучало 7 взрывов после обстрела ВСУ

Владимир Рогов рассказал о взрывах в городе Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Представитель совета при правительстве Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что вечером пятницы в Энергодаре прозвучало не менее семи взрывов после того, как вооружённые силы Украины нанесли удар по данному населённому пункту из артиллерии.

При этом Рогов отметил, что в Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция, которая является крупнейшим подобным объектом в Европе.