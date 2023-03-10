Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран
Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Исламскую Республику Иран, где подпишет комплексную «дорожную карту».
Во время официального визита в Тегеран белорусский лидер проведёт переговоры в узком и расширенном составе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Отмечается, что главной темой переговоров Лукашенко с Раиси, которые состоятся в период с 12 по 13 марта в столице Ирана, станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество между Минском и Тегераном, также президенты подпишут комплексную «дорожную карту» всестороннего сотрудничества.
Кроме того, Александр Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
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Опубликовано: Диана Мудреченко
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Антон Райт
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