Макрон объявил поддержку наступления Украины целью для Франции и Британии

Президент Макрон назвал краткосрочными целями внешней политики Франции и Британии, поддержка наступления Украины.

Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком заявил, что помощь Украине в организации наступления остается краткосрочной целью для Лондона и Парижа.

В свою очередь глава кабмина Британии поддержал слова президента Франции, отметив необходимость оказать содействие в том, чтобы "Украина заняла как можно более выгодной положение".

Ранее о подготовке ВСУ к наступлению заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.