Макрон объявил поддержку наступления Украины целью для Франции и Британии
Президент Макрон назвал краткосрочными целями внешней политики Франции и Британии, поддержка наступления Украины.
Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком заявил, что помощь Украине в организации наступления остается краткосрочной целью для Лондона и Парижа.
В свою очередь глава кабмина Британии поддержал слова президента Франции, отметив необходимость оказать содействие в том, чтобы "Украина заняла как можно более выгодной положение".
Ранее о подготовке ВСУ к наступлению заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Опубликовано: Максим Алексеев
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