Минобороны России опровергло сообщения о новой мобилизации
2023-03-10 20:47
Российской Минобороны в ходе брифинга по вопросам прохождения мобилизованными гражданами военной службы дало некоторые разъяснения.
Представители ведомства отметили, что в оппозиционных Telegram-каналах появляются сообщения о дополнительных мероприятиях в рамках частичной мобилизации.
В Минобороны подчеркнули, что возобновлять призыв на военную службу по мобилизации не планируется.
Подобные сообщения там назвали дезинформацией и посоветовали гражданам не поддаваться на провокации.
По всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией, рекомендуется обращаться на горячую линию Минобороны.
Опубликовано: Светлана Репина