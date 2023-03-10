Минобороны России опровергло сообщения о новой мобилизации

Российской Минобороны в ходе брифинга по вопросам прохождения мобилизованными гражданами военной службы дало некоторые разъяснения.

Представители ведомства отметили, что в оппозиционных Telegram-каналах появляются сообщения о дополнительных мероприятиях в рамках частичной мобилизации.

В Минобороны подчеркнули, что возобновлять призыв на военную службу по мобилизации не планируется.

Подобные сообщения там назвали дезинформацией и посоветовали гражданам не поддаваться на провокации.

По всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией, рекомендуется обращаться на горячую линию Минобороны.