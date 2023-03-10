Орбан: Запад очень близок к обсуждению отправки своих войск в Украину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что западные лидеры близки к началу обсуждения по отправке своих вооружённых сил в зону проведения российской СВО.

По мнению Орбана, главы государств коллективного Запада, включая страны НАТО, Евросоюза и США в частности готовы к началу полномасштабных обсуждений по оправке собственных национальных армий на территорию Украины с целью их участия в конфликте с Россией.

При этом Виктор Орбан выразил уверенность в том, что причиной подобных обсуждений является неспособность западных санкций навредить российской экономике, хотя изначально планировалось, что ограничительные меры в отношении Москвы вынудят Кремль прекратить проведение спецоперации.

Накануне бывший полковник вооружённых сил Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор признал, что американское правительство уже сейчас координирует украинские удары по территории Крыма, о чём свидетельствует заявление американского замгоссекретаря Виктории Нуланд, публично заявившей, что ВСУ вправе атаковать крымский полуостров.

Макгрегор убеждён, что в будущем Пентагон может быть напрямую причастен к нанесению ударов по российским военным базам в Крыму, что поспособствует началу войны между США и Россией. Аналогичного мнения придерживается Виктор Орбан.

Примечательно, что ранее экс-президент России Дмитрий Медведев предупредил администрацию Киева о том, что попытки ВСУ вернуть Крым под свой контроль военным путём приведут к существенной эскалации вплоть до потери государственности Украиной.