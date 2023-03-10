Макрон: Франция и Великобритания помогут Украине начать контрнаступление
2023-03-10 21:04
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания помогут украинским военным начать контрнаступление.
Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.
Макрон назвал приоритетной задачей в украинском конфликте построение прочного мира, отметив, что для этого необходимо укрепление позиций Украины.
Французский президент пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить превращения украинского противостояния в глобальный конфликт.
Он напомнил, что Франция и Великобритания занимаются обучением украинских военных и планируют активизировать разработку вооружений, чтобы обеспечить безопасность Европы.
Опубликовано: Светлана Репина