Папа Римский рассказал, что не поехал в Москву в начале спецоперации из-за слов Лаврова

Папа Римский Франциск рассказал в интервью изданию La Repubblica, что в самом начале российской спецоперации хотел ехать в Москву.

Он отметил, что сразу после начала СВО пришел в посольство России при Святом престоле и выразил готовность отправиться в Москву.

Понтифик уточнил, что этот визит был бы возможен, если бы российское руководство оставило ему окошко для переговоров.

Однако он получил ответ от главы МИД России Сергея Лаврова, который выразил благодарность, но отметил, что момент неподходящий.

Папа Римский сказал, что он и сейчас готов встретиться с таким культурным человеком, как Владимир Путин.

Он также отметил, что в украинском конфликте замешаны имперские интересы разных стран, а не только России.