Полиция ведет операцию по освобождению заложников в немецком Карлсруэ

В аптеке в Карлсруэ на юго-западе Германии были взяты заложники, информирует портал издания Bild.

Reuters сообщает о двух заложниках. Полиция проводит масштабную операцию. По данным агентства, злоумышленник или злоумышленники требуют выкуп.

Из тактических соображений полиция не хочет говорить о количестве людей, находящихся в аптеке.

По данным полиции, операция все еще развивается, и на место происшествия стягиваются дополнительные силы.

"Полиция попросила закрыть все магазины в этом районе. Вся улица перекрыта", — рассказал Bild очевидец.