Советник Зеленского Михаил Подоляк анонсировал военную операцию ВСУ на территории Крыма.

Вечером пятницы представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообщался с отечественными журналистами, где публично заявил, что армия Украины планирует устроить "горячий" сезон в Крыму с целью вернуть данный регион под контроль Киева военным путём.

При этом Подоляк отметил, что Россия должна относится к Украине не с уважением, а с "большим страхом". Известно, что ранее сам Зеленский пообещал, что не станет начинать переговоры с администрацией Москвы до того момента, как крымский полуостров вернётся в состав украинского государства.

Примечательно, что 10 марта экс-полковник США Дуглас Макгрегор напомнил о недавнем высказывании представителя Госдепа Виктории Нуланд, которая заявила о легитимности нанесения ударов по Крыму со стороны ВСУ. По мнению Макгрегор, в конечном итоге Соединённые Штаты могут быть втянуты в конфликт с Россией.

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев публично предупредил офис Владимира Зеленского о том, что попытки украинской армии вернуть крымский полуостров военным путём приведут к "судному дню" для всей Украины, намекая на готовность Москвы задействовать ядерные вооружения.

Сам Владимир Путин также утверждал, что Россия готова использовать все виды оружия для защиты своего суверенитета, отметив, что Крым стал частью РФ ещё в 2014 году по итогам референдума в данном регионе.