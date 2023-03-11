Зеленский попросил проработать вопрос о переименовании России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с просьбой переименовать Россию в Московию, которая набрала нужное количество голосов.

Он дал поручение премьер-министру Денис Шмыгалю тщательно проработать данный вопрос.

Зеленский напомнил, что необходимо учесть исторический и культурный контекст, а также международные и правовые последствия.

Президент Украины поручил привлечь к рассмотрению вопроса сотрудников научных учреждений и проинформировать о результатах его и автора петиции.

В петиции содержится предложение использовать названия «Москович» и «Московская Федерация» вместо «Россия» и «Российская Федерация».