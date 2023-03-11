По мнению Алаудинова, ВСУ попытаются разблокировать Артемовск
2023-03-11 07:52
Как считает командир подразделения специального назначения "Ахмат", ВСУ собираются атаковать город.
Апты Алаудинов, который руководит подразделением спецназ "Ахмат", заявил, что войска РФ готовятся к отражению атаки вооруженных сил Украины.
По сообщению командира, украинская армия собирает силы и намеревается разблокировать Артемовск.
По имеющимся данным, как рассказал Алаудинов, противник сформировал три специальных отряда и собирается нанести решающий удар, руководствуясь указаниями НАТО.
Опубликовано: Храмова Оксана