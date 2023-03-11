Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщили информационному агентству «РИА Новости», что солдаты Вооружённых сил Украины заминировали улицы в городе Артёмовск в Донецкой Народной Республике боеприпасами производства США.

Боец «Вагнера» отметил, что значительное количество установленных украинскими войсками мин затрудняет зачистку южных кварталов Артёмовска.

«При зачистке данного участка была обнаружена американская мина противника Claymore, это аналог нашей МОН-50. Было тяжко забирать этот участок в целом из-за того, что как раз у противника хорошо работают минеры», — цитирует «музыканта» информагентство «РИА Новости».

Кроме того, бойцы ЧВК «Вагнер» подчеркнули, что в каждом боестолкновении встречают все больше образцов вооружения НАТО. По их словам, происходит постепенное замещение советских систем вооружения на натовские аналоги, пояснив, что данная тенденция связана с массовыми поставками вооружений из стран коллективного Запада на Украину.