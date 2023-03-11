«РВ»: войска России перерезали последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

Издание "Военкоры Русской Весны" утверждает, что российские военные взяли под контроль последнюю крупную дорогу, ведущую в Артемовск.

11 марта военные корреспонденты Telegram-канала "Военкоры Русской Весны" опубликовали сведения о том, что бойцы частной военной кампании "Группа Вагнера" взяли под огневой контроль последнюю большую дорогу, которая ведёт в Артемовск и используется украинскими войсками в качестве логистического маршрута.

По данным российских военкоров, из-за установления контроля над главной дорогой в Артемовск войсками России подразделения ВСУ вынуждены пользоваться грязными сельскими дорогами, которые не подходят для переброски больших военных грузов.

В "Русской Весне" подчёркивают, что войска Украины находятся в тяжёлом положении на территории Артемовска ввиду того, что солдаты ЧВК "Вагнер" расширяют линию фронта на севере города.

Примечательно, что накануне генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что допускает падение украинской обороны Артемовска в ближайшие дни.

Вместе с тем шеф американского Пентагона Ллойд Остин считает, что контроль над Артемовском имеет исключительно символическое, а не практическое значение, поскольку город находится в руинах из-за длительных боёв в его окрестностях.