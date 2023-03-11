Генетики выяснили, где и когда люди одомашнили виноград

Большая международная группа ученых установила, что было два пути одомашнивания винограда, которые привели к его использованию в виноделии, сообщает Phys.org.

Долгое время считалось, что культивируемая виноградная лоза Vitis vinifera была впервые одомашнена в некоторых частях Западной Азии и что все основные сорта, используемые сегодня, произошли от них. Также предполагалось, что винные сорта винограда стали выращивать раньше, чем сорта для употребления в пищу, столовые. Исследователи нашли доказательства того, что оба предположения ошибочны.

Работа включала изучение геномов 2448 образцов виноградной лозы, собранных на 23 участках в 16 странах — как диких, так и одомашненных. Обнаружилось, что было два географических района, где виноград был впервые одомашнен: один на Кавказе, другой в западной части Азии.

Данные также показали, что одомашнивание в двух регионах произошло примерно в одно и то же время — примерно 11 000 лет назад, что совпало с началом земледелия вообще. Команда также обнаружила, что столовый виноград одомашнивался примерно в то же время, что и винный.

Глобальное потепление угрожает традиционным регионам выращивания винограда. Столь подробное изучение генетики этого растения позволит создать новые формы, которые справятся с новым климатом.