МО РФ: в зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

11 марта Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что режим прекращения огня был нарушен в Мардакертском районе, который расположен в северной части Нагорного Карабаха.

Согласно соответствующей бюллетени МО РФ о деятельности российских миротворцев, в результате данного инцидента жертв и пострадавших нет.

По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.