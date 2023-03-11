МО РФ: в зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
11 марта Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что режим прекращения огня был нарушен в Мардакертском районе, который расположен в северной части Нагорного Карабаха.
Согласно соответствующей бюллетени МО РФ о деятельности российских миротворцев, в результате данного инцидента жертв и пострадавших нет.
По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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