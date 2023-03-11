Spiegel: в Германии не будет Совета нацбезопасности из-за разногласий Шольца и Бербок
2023-03-11 21:36
Издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники пишет, что в Германии не будут создавать Совет национальной безопасности.
ФРГ отказалась от создания такой структуры, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли достичь договоренностей.
У них возникли разногласия по поводу принципов работы организации, а также по вопросу того, кто должен возглавить совет.
Переговоры продолжались несколько месяцев, но в итоге так и не дали никакого результата, поэтому структуру решили не создавать.
Проблема заключается в том, что МИД отказывается передавать полномочия канцлеру, а тот не хочет, чтобы совет подчинялся внешнеполитическому ведомству.
Опубликовано: Светлана Репина