Spiegel: в Германии не будет Совета нацбезопасности из-за разногласий Шольца и Бербок

Издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники пишет, что в Германии не будут создавать Совет национальной безопасности.

ФРГ отказалась от создания такой структуры, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли достичь договоренностей.

У них возникли разногласия по поводу принципов работы организации, а также по вопросу того, кто должен возглавить совет.

Переговоры продолжались несколько месяцев, но в итоге так и не дали никакого результата, поэтому структуру решили не создавать.

Проблема заключается в том, что МИД отказывается передавать полномочия канцлеру, а тот не хочет, чтобы совет подчинялся внешнеполитическому ведомству.