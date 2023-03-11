Главред RT Симоньян предложила переименовать Украину в «Подмосковию»

В ответ на предложение Владимира Зеленского изучить вопрос о переименовании России в «Московию» главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила переименовать Украину.

По ее мнению, если Россия будет называться «Московией», то было бы логично назвать Украину «Подмосковией».

Ранее свою версию переименования Украины предложил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Подходящим названием для страны он считает «свинский Бандера-Рейх», причем это наименование он написал по-немецки.

На сайте президента Украины опубликована петиция о переименовании России в «Московию», которая набрала количество голосов, необходимое для рассмотрения властями.