В МВД Беларуси рассказали, как задерживали подозреваемого в диверсии на аэродроме в Мачулищах

Заместитель главы МД Беларуси Геннадий Казакевич рассказал, как происходило задержание подозреваемого в диверсии на аэродроме в Мачулищах.

По его словам, операция проводилась при участи КГБ и Минобороны, аэропорт и ближайший населенный пункт были заблокированы.

Силовики установили место, из которого могли быть запущены дроны. Там же нашли сумку, пульты управления, ретранслятор, интерактивные очки.

Затем удалось выяснить, как подозреваемый попал в Беларусь и с кем контактировал, на каких автомобилях передвигался.

Весь периметр белорусской границы был взят под контроль, чтобы перекрыть пути отступления подозреваемого. В итоге он был задержан.