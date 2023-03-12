N-TV: Шольц обещает Германии «новое экономическое чудо»

Телеканал N-TV сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц обещает стране «новое экономическое чудо».

По его мнению, ФРГ достигнет роста, аналогичного 1950-1960 годам за счет инвестиций в климатическую сферу.

Канцлер полагает, что темпы роста экономики составят около 8% в год, а проблем с безработицей больше не будет.

Более того, Шольц прогнозирует нехватку рабочих мест, особенно на востоке Германии, хотя и признает, что из-за энергетического перехода некоторые немцы потеряют работу.

Главными условиями «экономического чуда» канцлер назвал сокращение бюрократии в правительстве, снижение налоговой нагрузки на компании.