URA.RU: через 10 лет юань может занять место доллара

Издание URA.RU со ссылкой на доцента ВАНХиГС, экономиста Николая Кульбаку сообщает, что через 10 лет китайский юань может занять место доллара.

По его словам, всему миру выгодна единая валюта, но в ближайшие 10 лет ею не станет китайский юань.

Экономист отмечает, что искусственно пытаться оспорить первенство экономического доллара нереально.

Однако при ослаблении страны и ее экономики подобные процессы происходят сами по себе примерно в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что в России доля юаня в экспортных расчетах выросла с 0,5% до 16%. Доля валют недружественных стран составляет 48%, рубля – 34%, валют дружественных стран – 2%.