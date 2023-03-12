Бомбардировщик США провел маневры в 200 км от Северной столицы России

По сообщению польского издания Wirtualna Polska, стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress пролетел над Балтийским морем.

Маневр был совершен примерно в 200 км от Санкт-Петербурга приблизительно в 20:30 по мск. Бомбардировщик перемещался над островом Готланд, долетев до Финского залива.

Потом он летел над Эстонией, Латвией, Литвой, направляясь в сторону Великобритании.

Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши, сообщил о том, что самолет сопровождался польскими истребителями F-16.

Блащак добавил, что подобные маневры необходимы с точки зрения оперативной совместимости и продиктованы заботой польского государства о безопасности НАТО на восточном фланге.

До этого два бомбардировщика ВВС с ядерными боеголовками на борту совершили полет над территорией Ближнего Востока.