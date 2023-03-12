Российские войска ликвидировали иностранных наемников ВСУ под Артемовском

Украинское формирование пыталось покинуть город и в этот момент было уничтожено. В отряде помимо украинцев были иностранные наемники.

Новость сообщил Андрей Руденко, военный корреспондент, выложив ее в своем телеграм-канале в субботу 11 марта.

Дополнительно он указал, что российские войска сейчас штурмуют Богдановку и идут на окружение села Хромовое.

Ранее, согласно сообщению "Русской весны", стало известно о взятии под огневой контроль военными РФ последней из оставшихся крупных трасс вблизи Артемовска.

Именно установление полного контроля над этой трассой приведет к окончательному окружению города, об этом ранее заявлял Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер".