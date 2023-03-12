Патриарх Кирилл просит религиозных лидеров сохранить Киево-Печерскую лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антонио Гутерришу и прочим религиозным и общественным лидерам, попросив не закрывать монастырь.

Обращение было опубликовано в субботу 11 марта на сайте Московского патриархата.

В тексте документа звучит просьба не изгонять монархов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры и не закрывать монастырь. Об этом рассказали в новостном издании ТАСС.

Патриарх Кирилл подчеркнул, Украина декларирует следование демократическим принципам, однако "права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом".

Далее он продолжил, что ультиматум, который выдвинут властями в адрес Киево-Печерского монастыря юридически не обоснован.

По мнению Патриарха, желание государственных чиновников и представителей других религиозных организаций убрать православных из лавры является очевидным фактом.

Как отметил предстоятель Русской церкви, закрытие лавры в принудительном порядке - это нарушение прав многих верующих Украины на свободу вероисповедания, которые гарантируются украинской Конституцией.

В этой ситуации можно говорить о нарушении прав, закрепленных в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и во многих подобных документах международного масштаба.

Свою просьбу РПЦ направила предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому, Коптскому патриарху Тавадросу II, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, Антонио Гутерришу, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид.