11 марта Александр Сырский сообщил, с какой целью украинские войска должны удерживать Артемовск.

Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины считает, что ВСУ должны сохранить за собой Артемовск как можно дольше, чтобы власти Киева смогли выиграть время.

Об этом рассказали в РИА Новости.

Мнение Сырского было опубликовано в телеграм-канале сухопутных войск Украины.

Как полагает командующий, украинскому руководству нужно время, чтобы накопить резервы и подготовиться к контрнаступлению, запланированному на весну в ближайшее время.