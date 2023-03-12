Сергей Безруков и Анна Матисон обвенчались после восьми лет брака
Звездная пара сыграла свадьбу еще в 2016 году, они воспитывают троих детей.
Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков и его жена, режиссёр Анна Матисон, обвенчались, сообщает КП.
Народный артист РФ поделился фотографиями в соцсетях.
Восемь лет уже вместе! Фото с венчания, - подписал снимок актёр.
Поклонники поздравляют в комментариях режиссера и его жену со счастливым событием. Сергей и Анна расписались в 2016 году. Пара тогда не устраивала пышную церемонию и не звала много гостей.
У Безрукова и Матисон трое детей: 6-летняя Мария, 4-летний Степан и годовалый Василий. Ранее Сергей признавался, что они с супругой хотят усыновить ребенка, когда подрастет младший сын.
У актера есть также двое детей от предыдущих отношений с актрисой Кристиной Смирновой: 12-летняя Александра и 9-летний Иван.
Опубликовано: Светлана Гарусева