Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на командира таковой роты ЗВО сообщило, что танк Т-90М «Прорыв» поразил наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины по разведданным.

«В данный момент мы отработали по наблюдательному пункту противника, координаты получили по разведданным», — цитирует командира танковой роты Западного военного округа информационное агентство «РИА Новости».

Российский командир подчеркнул, что для него самое главное в ходе выполнения задач специальной военной операции России на Украине — сохранить жизни личного состава экипажа.

Ранее обозреватели американского журнала The National Interest заявляли, что основной российский боевой танк Т-90М «Прорыв» является «монстром», представляющим серьезную угрозу для самых современных американских, британских, немецких и французских танков.