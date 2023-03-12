Басурин: ВС РФ практически освободили город Красногоровка к северу от Авдеевки в ДНР

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на военного эксперта Эдуарда Басурина сообщило, что подразделения ВС РФ практически освободили город Красногоровка к северу от Авдеевки в ДНР.

Басурин уточнил, что на данный момент российские военнослужащие проводят зачистки на окраинах Красногоровки, приближая полное освобождение города от гнёта киевского режима.

Обозреватели ТАСС добавили, что из города Красногоровка бойцы Вооружённых сил Украины регулярно наносят удары по Донецку и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.