NZZ: армия Швейцарии утилизирует ЗРК Rapier вместо отправки их Украине

Швейцарские войска производят утилизацию зенитно-ракетных комплексов, которые можно было бы передать подразделениям ВСУ, пишут журналисты газеты NZZ.

12 марта издание NZZ со ссылкой на расследователя Петера Шнайдера сообщило, что Министерство обороны Швейцарии приняло решение утилизировать зенитно-ракетные комплексы Rapier британского производства, которые были выпущены ещё в восьмидесятых годах прошлого столетия.

По мнению Шнайдера, у данных ЗРК действительно истёк срок годности, однако было бы неправильно сказать, что подобные вооружения являются неэффективными на поле боя. Аналитик уверен, что комплексы Rapier до сих пор могут успешно сбивать беспилотные летательные аппараты.

Петер Шнайдер отмечает, что ввиду полезности подобных машин в зоне боевых действий швейцарское правительство могло бы найти им применение в реальных боевых условиях, в частности передав эти ЗРК украинской армии.

Вместе с тем сотрудник управления закупок в области обороны Швейцарии Кай-Гуннар Зиверт также пообщался с журналистами NZZ, рассказав им, что первая группа зенитно-ракетных комплексов Rapier в стране уже была уничтожена, а в будущем планируется ликвидировать ещё три таких группы.

Примечательно, что постановление правительства Швейцарии от 2006 года гласит, что неиспользованные оружейные системы должны в первую очередь продаваться государству-производителю, в данном случае Великобритании. После продажи ЗРК Rapier Лондону британские власти могли бы поставить данное вооружение Киеву, однако этого не случилось.