Издание Times of Israel утверждает, что американское правительство причастно к протестам против судебной реформы в Израиле.

12 марта журналисты новостного агентства Times of Israel опубликовали интервью с высокопоставленным израильским чиновником, который на условиях анонимности заявил, что власти Соединённых Штатов ответственны за организацию массовых протестов против судебной реформы в Израиле.

По словам респондента, американское правительство тратит миллионы долларов на разжигание протестов в Тель-Авиве и других крупных израильских городах, намереваясь таким образом сменить действующий в стране политический режим.

При этом политик отметил, что больше всего денежных средств администрация Вашингтона тратит на закупку флагом для протестующих и их перевозку по стране, а также аренду сцен для публичных выступлений оппозиционно настроенных ораторов, которые тоже призывают к революционным действиям.

Известно, что в интервью репортёрам Times of Israel израильский чиновник не говорил о причастности США прямым текстом, однако позднее журналисты газеты получили комментарий от представителя администрации премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который подтвердил, что речь действительно идёт об американском государстве как главном спонсоре протестов.

Примечательно, что в текущее воскресенье полиция Молдавии задержала россиянина, обвинив его в координации акций протестов в стране. В пресс-службе молдавского МВД утверждают, что правительство России может быть причастно к оппозиционным мероприятиям в Кишинёве.