В МВД Молдавии заявили о задержании российского гражданина, обвинив его в подготовке беспорядков в стране.

12 марта генеральный инспектор полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну публично заявил, что в стране был задержан выходец из России, который обвиняется в подготовке и координации групп граждан, планировавших массовые беспорядки во время митингов в Кишинёве.

По словам, россиянин намеревался осуществлять искусственное управление акциями протеста с целью насильственного свержения власти в государстве.

Также издание "Военкоры русской весны" уведомляют, что молдавские полицейские произвели задержание человека в местном аэропорту, установив его связь с частной военной кампанией "Wagner Group". МВД Молдавии не распространяет информацию о том, откуда прибыл боец "Вагнера", однако его выдворили за пределы страны.

Известно, что сегодня в центре Кишинёва проходят масштабные акции протеста, во время которых правоохранители задержали 54 человека. Протестующие требуют отставки президента страны Майи Санду и роспуска действующего правительства.

Накануне власти Приднестровской Молдавской республики уведомили, что в Тирасполе был пресечён теракт в отношении главы страны Вадима Красносельского. Задержанный диверсант признался, что он работал по заданию службы безопасности Украины.

При этом ряд представителей молдавского правительства неоднократно заявляли, что не верят слухи о причастности Киева к подготовке терактов в Приднестровье, а также в намерения ВСУ вторгнуться в республику.