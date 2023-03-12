Четыре астронавта летят на SpaceX домой, завершая пятимесячную миссию

Четыре астронавта космической станции вернулись на Землю поздно вечером в субботу после быстрого полета SpaceX домой.

Их капсула упала в Мексиканский залив недалеко от побережья Флориды недалеко от Тампы.

Американо-российско-японский экипаж провел пять месяцев на Международной космической станции, прибыв на борт в октябре прошлого года.

Помимо уклонения от космического мусора, астронавтам пришлось иметь дело с парой протекающих российских капсул, пристыкованных к орбитальному аванпосту, и срочной доставкой сменного корабля для других членов экипажа станции.

Во главе с Николь Манн из НАСА, первой женщиной из числа коренных американцев, совершившей полет в космос, астронавты покинули станцию рано утром в субботу.

Менее чем через 19 часов их капсула Dragon качалась в море, пока они ожидали посадки.

Ранее на этой неделе сильный ветер и волны в зонах приводнения задержали их на станции на несколько дополнительных дней. Их замена прибыла более недели назад.

Манн сообщила по радио через несколько минут после приводнения:

Это была чертовски крутая поездка. Мы счастливы быть дома.

Манн, член племени Вайлаки из индейских племен Круглой долины в Северной Калифорнии, сказала, что ей не терпится почувствовать ветер на лице, почувствовать запах свежей травы и отведать вкусной земной пищи.

Японский астронавт Коичи Ваката жаждал суши, а российская космонавтка Анна Кикина жаждала пить горячий чай "из настоящей чашки, а не из пластикового пакета”.

В список дел астронавта НАСА Джоша Кассады входило приобретение собаки-спасателя для его семьи.

На космической станции остаются трое американцев, трое россиян и один из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ваката, чемпион Японии по космическим полетам, провел в космосе более 500 дней в течение пяти миссий, начиная с эпохи шаттлов НАСА.