Немецкий политик Юрген Тоденхефер выступил с критикой Дмитрия Кулебы, который утверждает, что жители ФРГ поощряют убийства украицнев.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью журналистам газеты Bild, где публично заявил, что начавшиеся в Берлине митинги с требованием прекратить оказание военной помощи Киеву являются поддержкой убийств украинских граждан в ходе российской спецоперации.

В ответ на слова Кулебы немецкий политик-консерватор Юрген Тоденхефер сообщил, что расценивает подобные заявления как оскорбления народа и правительства Германии.

По мнению Тоденхерфа, проходящие в Берлине акции протеста направлены на прекращение российско-украинского конфликта вопреки действиям всех его разжигателей. При этом чиновник выразил уверенность в том, что достичь мира на Украине можно только путём дипломатии.

Также Юрген Тоденхефер напомнил, что ни одна страна на планете сейчас не получает столько военной и финансовой помощи от Германии, как сама Украина.

Также Тоденхефер отметил, что украинское государство является вторым по уровню коррупции в мире, ввиду чего официальные представители киевской администрации не имеют морального права давать поучать жителей других стран.