Захарова опровергла слухи о «битве элит» в России

Мария Захарова утверждает, что распространяемая в СМИ информация о конфликте между политическими и экономическими элитами в России не соответствует действительности.

12 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новый пост в личном Telegram-канале, где заявила, что журналисты немецкой газеты Deutsche Welle (признана иноагентом по решению Минюста РФ) неверно представили её слова, рассказав об якобы наличии "битвы элит" в России.

По мнению журналистов DW, ранее Захарова публично утверждала, что информационное поле России является саморегулируемым из-за отсутствия контроля над СМИ, что спровоцировано противостоянием местной элиты.

Мария Захарова уверяет, что представители издания Deutsche Welle исказили её заявление, преподнеся его в эмоционально окрашенном свете и изменив его содержание с целью дестабилизации обстановки в российском обществе.

Также Мария Захарова отметила, что репортёры DW в очередной раз обвинили её в наличии американского паспорта. По словам Захаровой, у неё нет никакого гражданства, кроме российского.

Кроме того, Мария Захарова указала на ложность распространяемой Deutsche Welle информации о том, что она родила ребёнка на территории Соединённых Штатов. Политик подчеркнула, что данная газета постоянно распространяет фейковые новости об её персоне, в частности приписывая ей ношение дорогой брендовой одежды западного производства.