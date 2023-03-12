Ярославский: бойцы ВСУ в Артёмовске могут попасть в «котёл», как в Дебальцево
Командир одного из подразделений Вооружённых сил Украины Денис Ярославский в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» заявил о риске попадания украинских войск в Артёмовске в «котёл», как в Дебальцево в 2015 году.
«Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику… Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну», — сказал украинский военный.
Ярославский отметил, что в городе Артёмовск в Донецкой Народной Республике идёт ожесточённая борьба за каждый переулок, бойцам подразделений ВСУ тяжело удерживать каждый дом под своим контролем.
Напомним, в январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стало Дебальцево, где бои завершились отступлением украинских войск и переходом города и его окрестностей под контроль ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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