Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём Telegram-канале сообщила, что слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о нежелании Москвы вести мирные переговоры.

«Грандиозное враньё, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — написала Захарова в личном Tg-канале.

Дипломат также прокомментировала заявление Кулебы о том, что поражение Украины неминуемо будет означать «конец Европы» в её нынешнем виде.

Мария Захарова отметила, что в нынешнем виде Европа закончилась ровно тогда, когда Европейский союз допустил Соединённые Штаты к управлению своими политическими институтами и полностью подчинился Североатлантическому альянсу.