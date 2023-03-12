Риттер: США могут дать ВСУ оружие, материалы и разведданные для атаки на Крым
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Соединённые Штаты могут дать украинским войскам оружие, материалы и разведданные для атаки на Крым.
«США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных необходимых для планирования атаки», — сказал американский экс-разведчик.
Риттер добавил, что доказательством того, что Штаты будут снабжать киевский режим оружием, материалами и разведданными являются недавние слова заместителя главы Государственного секретаря США Виктории Нуланд.
В феврале текущего 2023 года Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины, а также пообещала, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву в этом направлении.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Диана Мудреченко
Пригожин: ситуация в Артёмовске очень тяжёлая, ВСУ стягивают в город «бесконечные резервы»
Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что ситуация в Артёмовске очень тяжёлая, Вооружённые силы Украины стягивают в город «бесконечные резервы».Подробнее...
-
-