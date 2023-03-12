Пентагон: Китай уже опередил Россию в создании гиперзвукового оружия

Агентство Bloomberg со ссылкой на Разведывательное управление Пентагона сообщает, что Китай превзошел Россию в разработке гиперзвукового оружия.

В американском Минобороны полагают, что в Китае создают межконтинентальную баллистическую ракету со скользящей гиперзвуковой боеголовкой.

Представители Пентагона также напоминают, что еще в июле 2021 года Китай провел испытания такого оружия, которые подтвердили его способность обходить весь земной шар.

В Пентагоне подчеркивают, что успешные испытания гиперзвукового оружия проводили и Россия, и Китай. Обе страны, вероятно, создали операционные системы для таких вооружений.

При этом в отчете ведомства сказано, что Китай превосходит Россию в количестве таких систем и поддержке необходимой инфраструктуры.

В целом в КНР явно добились прорыва в разработке технологий и возможностей ракет, как обычных, так и ядерных гиперзвуковых.