Бизнесмен Чичваркин закупил боевые транквилизаторы для ВСУ

Бизнесмен Евгений Чичваркин, который до отъезда из России был совладельцем салонов «Евросеть», купил транквилизаторы для ВСУ.

По его словам, снаряды и оружие – не единственный вид помощи, необходимый украинским военным.

Чичваркин считает, что не менее важно заботиться о физическом состоянии и здоровье бойцов ВСУ.

В связи с этим он купил и передал украинским военнослужащим «боевые» транквилизаторы. Этот препарат снимает стресс, вызванный болью, оказывает успокаивающее действие в боевых условиях, но вызывает привыкание.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в районе Артемовска складывается крайне тяжелая ситуация, поскольку украинские войска постоянно пополняются резервными подразделениями.