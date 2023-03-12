Бизнесмен Чичваркин закупил боевые транквилизаторы для ВСУ
2023-03-12 23:47
Бизнесмен Евгений Чичваркин, который до отъезда из России был совладельцем салонов «Евросеть», купил транквилизаторы для ВСУ.
По его словам, снаряды и оружие – не единственный вид помощи, необходимый украинским военным.
Чичваркин считает, что не менее важно заботиться о физическом состоянии и здоровье бойцов ВСУ.
В связи с этим он купил и передал украинским военнослужащим «боевые» транквилизаторы. Этот препарат снимает стресс, вызванный болью, оказывает успокаивающее действие в боевых условиях, но вызывает привыкание.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в районе Артемовска складывается крайне тяжелая ситуация, поскольку украинские войска постоянно пополняются резервными подразделениями.
Опубликовано: Светлана Репина