Режиму Киева грозит катастрофа: в Европе участились митинги против помощи ВСУ
Олег Соскин уверен, что протесты, все чаще возникающие в странах Европы, несут серьезную угрозу киевскому режиму.
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своею канале на Ютуб показал собственное видение ситуации на Украине.
Он считает, что разгорающееся протестное движение в странах Запада, направленное против помощи Украине, может привести Киев к катастрофе.
Соскин отметил, что особенно накалилась обстановка в Чехии.
Протесты в странах ЕС вспыхивают все чаще, угрожая правлению Зеленского.
Бывший советник Кучмы также упомянул инцидент с украинским флагом, который не так давно был сорван болгарским политиком со здания городской администрации.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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