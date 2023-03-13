Олег Соскин уверен, что протесты, все чаще возникающие в странах Европы, несут серьезную угрозу киевскому режиму.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своею канале на Ютуб показал собственное видение ситуации на Украине.

Он считает, что разгорающееся протестное движение в странах Запада, направленное против помощи Украине, может привести Киев к катастрофе.

Соскин отметил, что особенно накалилась обстановка в Чехии.

Протесты в странах ЕС вспыхивают все чаще, угрожая правлению Зеленского.

Бывший советник Кучмы также упомянул инцидент с украинским флагом, который не так давно был сорван болгарским политиком со здания городской администрации.